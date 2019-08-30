Зоне место

Башкирское управление Роспотребнадзора проиграло процесс в Сибайском городском суде Сибайскому горнообогатительному комбинату группы УГМК. Ведомство требовало понудить комбинат к выполнению санитарного законодательства — расширить санитарно-защитную зону возле предприятия.

В ноябре 2018 года в шахтах карьера, который ГОК арендует у местной администрации и использует для добычи руды закрытым способом, возникла техногенная авария. Горение руды привело к загрязнению воздуха в Сибае сернистыми выбросами: техногенный пожар не могли потушить больше полугода.

В непосредственной близости от карьера на протяжении ряда лет строится жилье. Местная администрация продолжает выделять здесь участки для индивидуального жилищного строительства. По данным Роспотребнадзора, на момент подачи иска расстояние от промплощадки Сибайского ГОК до жилой зоны составляло на юго-восточной границе от 20 м, на северо-западной — от 610 м.

В своем иске Роспотребнадзор указал, что после возгорания в шахтах провел замеры загрязнения воздуха (данные об адресах и датах замеров в решении суда затерты), и они показали превышение ПДК дигидросульфида (сероводорода) в пять раз, что не соответствует санитарным требованиям. Отметим, что ранее в сводках Роспотребнадзора упоминалось в основном загрязнение воздуха в Сибае диоксидом серы. На 10 тыс. замеров превышение ПДК по сероводороду и диоксиду серы было установлено в 85 случаях, указал в иске Роспотребнадзор.

В своем заявлении управление Роспотребнадзора просило признать незаконными действия и бездействия Сибайского ГОК, которые выразились в нарушении СанПиН по качеству атмосферного воздуха. Предприятие не предотвратило появление раздражающих запахов и рефлекторных реакций у населения, а также острого влияния атмосферных загрязнений на здоровье людей в период подъема концентраций выше ПДК, отметило управление. Также не проводились мероприятия по увеличению размера санитарно-защитной зоны объекта и предотвращению влияния выбросов на здоровье населения.

Роспотребнадзор просил суд, чтобы тот обязал ответчика подать заявление в ведомство об изменении санитарно-защитной зоны.

Третьим лицом к разбирательству был привлечен представитель минздрава Башкирии и мэрии Сибая, но ни тот, ни другой участия в процессе не приняли.

Представитель Сибайского ГОК просил в иске отказать. Он указал, что Роспотребнадзор избрал ненадлежащий способ защиты: закон не позволяет признавать действия или бездействие коммерческой организации незаконными. Кроме того, истец не доказал, что ГОК вообще обязан вносить изменения в санитарно-защитную зону, отметил ответчик.

Суд согласился с тем, что Сибайский ГОК не является органом власти, осуществляющим публичные полномочия, действия которого могут быть обжалованы по правилам КоАП. Гражданский кодекс и другие законы не предусматривают такой способ защиты нарушенных прав как признание незаконными действий коммерческой организации, отметил суд.

Требование об обязании комбината обратиться в Роспотребнадзор за изменением санитарно-защитной зоны суд также не поддержал. Правила установления таких зон, вступившие в силу в январе 2019 года, позволяют недропользователям сначала провести исследования и только потом, при необходимости, обратиться в уполномоченный орган с заявлением об установлении или изменении защитной зоны, указал суд. На эти действия недропользователям дается год. Этот срок у Сибайского ГОК не истек, отмечено в решении суда.

Ирина Самойлова