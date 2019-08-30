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Фото: Андрей Абрамов

Правительство спешит к "Ассоциации"

Регион поддержит клиентов обанкротившегося банка.

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Депутаты заксобрания Нижегородской области одобрили выделение 200 млн руб. льготных бюджетных займов для 14 сельхозпредприятий, пострадавших от краха банка "Ассоциация".


14 сельхозпредприятий, пострадавших в результате отзыва лицензии у банка «Ассоциация», получат льготные бюджетные займы на общую сумму 200 млн рублей. Решение о выделении средств принял региональный парламент.

Впрочем, некоторые депутаты не были согласны с принятым решением. Некоторые из них недоумевали почему сельхозпредприятиям льготные займы выделяются, а другим компаниям – нет.

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