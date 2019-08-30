В Кольцово вынужденно сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Худжант

Самолет «Airbus A321»«Санкт-Петербург – Худжант» авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР, которое проводит доследственную проверку.

По данным ведомства, самолет сел в 8:53 по местному времени. «По предварительным данным 30 августа 2019 года после взлета воздушного судна из аэропорта Пулково произошло столкновение самолета со стаей птиц. В этой связи командиром воздушного судна принято решение выработать топливо, после чего посадить самолет в аэропорту Кольцово»,— сообщили в управлении.

На борту находились 193 пассажира, из них 22 ребенка и 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал при посадке, она прошла в штатном режиме, подчеркнули в управлении. Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, воздушного судна, опрашиваются члены экипажа, устанавливая причины происшествия. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение