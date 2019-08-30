Употреблявший психостимуляторы житель Пензы незаконно получил водительские права

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту приобретения и использования заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурорская проверка показала, что 29-летний гражданин в апреле этого года предоставил в МРЭО ГИБДД УМВД России по Пензенской области подложное медицинское заключение об отсутствии у него показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами. Документ он приобрел в интернете без фактического прохождения осмотра. На основании него ему было выдано водительское удостоверение.

Установлено, что мужчина состоит на учете в областной наркологической больнице с диагнозом «Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психостимуляторов», что мешано ему получить права в законном порядке.

Иван Сергеев