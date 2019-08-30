Группа RBI увеличила выручку до 14,2 млрд рублей за 2018 год

По итогам прошлого года группа RBI (включает компании RBI и «Северный город») заработала 14,2 млрд рублей, продав за это время 80 тыс. кв. м жилья и апартаментов и заключив 1,5 тыс. сделок. Год назад годовой объем выручки группы составлял 12,2 млрд руб. Об этом со ссылкой на финансовую отчетность компании сообщает «Фонтанка.ру».

Валовая прибыль девелопера по сравнению с предыдущим календарным годом выросла с 2,9 млрд руб. до 4,1 млрд руб., чистая прибыль составила 1,17 млрд руб.

В 2018 году компанией введено в эксплуатацию 97 тыс. кв. метров жилья. Ее собственный капитал за год увеличился с 3,4 млрд руб. до 4,58 млрд руб. Рентабельность капитала, таким образом, составила 18%.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что группа RBI получила разрешение Смольного на работы по реконструкции здания Левашовского хлебозавода на Барочной улице. В стенах бывшего предприятия планируется организовать новый культурно-выставочный центр. Объем инвестиций в проект составит более 1 млрд руб.