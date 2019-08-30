Курская структура «Продимекса» вовлекла в сельхозоборот 401 га неиспользуемых земель

Растениеводческая структура «Продимекса» «Курск-Агро» (бывшая структура «Иволги-Холдинга») после выявления нарушений управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям вовлекла в сельхозоборот 401,22 га неиспользуемых земель. В управлении сообщили, что с декабря 2018 по июль 2019 года провели проверки «по фактам зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью части земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Щигровского района Теребужского сельсовета, Фатежского района Глебовского, Солдатского и Русановского сельсоветов Курской области».

В ходе проверок «установлено, что ООО “Курск-Агро” не выполняются требования по охране земель от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а также агротехнические и фитосанитарные мероприятия, направленные на воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Зарастание участков выявили на площади 254,7 га в Щигровском районе и 455,6 га в Фатежском. Юрлицо и его исполнительный директор были оштрафованы (на 400 и 50 тыс. руб. соответственно), По результатам проверок выданы предписания об устранении нарушений до 18 сентября и до 25 октября 2019 года.

Олег Мухин