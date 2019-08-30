В Минеральных Водах с пассажиров самолетов взимали двойную сумму сборов

Минераловодская межрайонная транспортной прокуратура нашла нарушения в работе компании, продающей авиабилеты, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что компания взимала с пассажиров двойную стоимость за дополнительные сборы. По закону, если пассажир сразу покупает билеты туда и обратно, плата за дополнительные сборы взимается один раз. Однако компания взимала сбор за каждый участок маршрута отдельно.

В адрес руководитель компании прокуратура направила представление об устранении нарушений.

Дарья Голякова