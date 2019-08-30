Эко-набережная на сваях появится возле парка Горького в Казани

Согласно проекту нового генплана, возле парка Горького в Казани планируют создать эко-набережную на сваях с исконной растительностью, передает пресс-служба мэрии. Набережная появится вдоль всей пойменной береговой линии реки Казанки на территории Русско-Немецкой Швейцарии. Разработкой проекта занимается творческая группа при мэрии вместе с экологами КФУ.

На территории Русско-Немецкой Швейцарии предусмотрены только экологичные деревянные прогулочные мостки и тропинки. Планируется сохранить подтопляемые мелководья вдоль береговой линии реки Казанки.

Общая площадь Русско-Немецкой Швейцарии увеличится в четыре раза – до 128,5 гектаров. Территория будет разделена на активные (уже урбанизированные территории) и пассивные (природно-экологические) зоны. Активные разместят в районе улицы Подлужная и железнодорожного моста на улице Ершова. Там будут созданы мультиформатные пространства с культурными,научно-познавательными и общественными пространствами, парковками, зонами стритфуда. А пассивные зоны планируют создать в районе улицы Новаторов и Третьей транспортной дамбы.

В дальнейшем территорию Русско-Немецкой Швейцарии планируют связать с парком Горького пешеходным мостом над трассой,ведущей к мосту Миллениум.

"Ъ-Казань"