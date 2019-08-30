В Кургане приставы собирались наложить арест на гробы и памятники

Курганские судебные приставы провели рейд по индивидуальным предпринимателям, у которых накопились долги по налогам. Одним из них стал владелец агентства ритуальных услуг, накопивший задолженность перед бюджетом в несколько десятков тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе УФССП, при встрече с сотрудниками ведомства и налоговиками бизнесмен отказался добровольно погашать долг, и приставы решили арестовать ритуальную атрибутику. Однако они нашли другое решение, обнаружив на прилегающей территории машину должника и наложив арест на него. После этого предприниматель сразу же заплатил необходимую сумму.

В другом магазине приставы наложили арест на двери, которые в нем продавались. Эта мера также привела к незамедлительной оплате задолженности.