В Сочи обвиняют мать в причинении смерти по неосторожности трехмесячному сыну

Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи регионального СК РФ предъявил обвинение 34-летней местной жительнице в причинении смерти по неосторожности своему трехмесячному сыну (ч.1 ст.109 УК РФ).

Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемая с мужем живет в съемном жилье в поселке Верхнеармянская Хобза. 25 апреля этого года женщина родила ребенка в домашних условиях. В больницу она не обращалась, на учет сына не поставила. Спустя три месяца - 23 июня – ребенок стал себя плохо чувствовать и перестал есть. Несмотря на это, женщина не обратилась к врачам. Лишь вечером 25 июня, когда состояние мальчика стало критичным, родители доставили его в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 3 июля младенец скончался.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мальчика наступила в результате внутримозгового кровоизлияния и проявлений тяжелой формы дистрофии внутренних органов.

Василий Хитрых