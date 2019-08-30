30 августа, пятница
Войти в профиль
Казань. Волга - Урал

Коротко

Новости

все новости

Доходы Татарстана от управления имуществом снизились на 11%

В консолидированный бюджет Татарстана за шесть месяцев 2019 года от управления государственным и муниципальным имуществом поступило 2,5 млрд руб. Об этом было заявлено на совещании по итогам работы Минземимущества Татарстана в первом полугодии.

Этот показатель меньше аналогичного за 2018 год на 11%, или 300 млн руб.

При этом республиканский бюджет от управления имуществом за первое полугодие 2019 года получил 245,2 млн руб., что больше на 9 млн руб., чем за 6 месяцев 2018 года.

Александр Шакиров "Ъ-Казань"


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

тема

Партнерский проект

спецпроекты

Профиль пользователя