Объем выданных автокредитов в Удмуртии в июле вырос на 39,4%

В июле 2019 года в Удмуртии выдали автокредиты в объеме 920 млн руб. Это на 39,4% больше значения июля прошлого года, который составлял 660 млн руб., сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России указанный месяц выдали автокредиты на 69,6 млрд руб., что на 34,2%, чем в июле 2018 года. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений с 2014 года.

Самые большие объемы выданных автокредитов за июль отметили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае — 7,46 млрд руб., 5,44 млрд руб., 5,13 млрд руб., 2,93 млрд руб. и 2,73 млрд руб. соответственно. Самый высокий рос объемов за месяц зафиксировали в Калужской, Тверской, Волгоградской и Московской областях — он составил 57,5%, 55,6%, 48% и 40,2%. Удмуртия по этому показателю занимает 5-е место.

«В июле 2019 года выросли как количество выданных автокредитов, так и их объемы. Данному росту, в первую очередь, способствовало выделение с 1 июля дополнительных средств на реализацию государственных программ льготного автокредитования. В последние годы госпрограммы оказывают существенную поддержку всему автопрому»,— отметил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.