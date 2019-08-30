Мэр Далматово уходит в отставку

Глава Далматово Евгений Волынец написал заявление об увольнении по собственному желанию. 29 августа городская дума приняла его отставку, сообщили «Ъ-Южный Урал» в администрации города. Сегодня господин Волынец работает последний день. Исполнять обязанности главы города будет его заместитель Сергей Спицын.

На вчерашнем заседании депутаты также запустили процедуру конкурсного отбора нового главы. С 13 сентября начнется прием документов от кандидатов, который продлится до 23 сентября.

Напомним, Далматово является одной из трех территорий опережающего развития в Курганской области.