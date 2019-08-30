Петербургский бизнесмен оштрафован за незаконную выдачу потребительских займов

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга проверила соблюдение требований законодательства о потребительском кредите в деятельности комиссионного магазина «Скупка» на улице Уточкина. По итогам проверки было установлено, что индивидуальный предприниматель под видом комиссионного магазина предоставляет гражданам краткосрочные займы путем заключения договоров хранения.

При этом, как сообщили в надзорном ведомстве, в нарушение требований законодательства статус некредитной финансовой организации ИП не имеет, в государственном реестре ломбардов не находится и отчетность в Банк России не представляет.

В отношении бизнесмена возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи судебного участка №169 Санкт-Петербурга он наказан штрафом в размере 20 тыс. рублей.