В Воронежской области уменьшилась выдача ипотечных кредитов

За первую половину 2019 года в Воронежской области было выдано 9,59 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 16,5 млрд руб. Количество выданных кредитов снизилось на 4,9%, сообщили в воронежском отделении главного управления Центробанка по ЦФО: это соответствует общероссийской тенденции.

Средняя сумма ипотечного жилищного кредита составила 1,7 млн руб. со сроком погашения 18,25 лет. Объем задолженности по ипотечным кредитам на конец первого полугодия — 89,7 млрд руб. (рост к началу 2019 года на 9,4%).

Олег Мухин