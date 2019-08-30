В Сочи стартует акция Сбербанка и Mastercard «С Masterсard поездки дешевле!»

С 1 сентября по 30 ноября 2019 года пассажиры получат скидку 3 рубля при оплате проезда картой Masterсard. Акция действует на всех маршрутах общественного транспорта в Большом Сочи

С 1 сентября пассажиры городского общественного транспорта г. Сочи смогут получить скидку при покупке билета с помощью карты Masterсard любого банка. Размер скидки единый для всех маршрутов и составляет 3 рубля. Воспользоваться предложением можно с 1 сентября по 30 ноября 2019 года. Это совместная акция Сбербанка и Mastercard.

Акция «С Masterсard поездки дешевле!» действует на всем общественном транспорте г. Сочи, оборудованном системой бесконтактной оплаты проезда банковскими картами. Отличительный знак транспорта, в котором можно оплатить проезд картой или смартфоном – наклейка с логотипом Сбербанка и надписью «Оплата в одно касание».

Для оплаты проезда достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay. Оснащение общественного транспорта системой для приема безналичных платежей позволяет жителям быстро и безопасно оплачивать проезд.

Анатолий Пахомов, мэр г. Сочи: «Эта акция – еще один пример успешного многолетнего сотрудничества между администрацией Сочи и Сбербанком. Уверен, что вместе мы реализуем еще множество успешных проектов, направленных на улучшение качества услуг и повышение их доступности для жителей нашего города».

Татьяна Сергиенко, и.о. управляющего Краснодарским отделением Сбербанка: «Мы продолжаем работу по переводу повседневных платежей в безналичное пространство. Статистика проекта «Безналичный транспорт» в г.Сочи показала, что жителям удобно пользоваться бесконтактной картой или смартфоном для покупки билета: по сравнению с прошлым годом количество транзакций в день выросло в 4 раза. Уверены, что акция «С Masterсard поездки дешевле!», станет приятным бонусом для жителей и гостей города и дополнит каждую поездку положительными эмоциями».

Антон Шигапов, директор по развитию цифровых платежей Mastercard в России: «С современными платежными технологиями городская среда становится более комфортной. В партнерстве с Mastercard бесконтактная технология оплаты проезда появилась уже более чем в 50 городах России, и мы очень рады, что и в транспорте Сочи уже работает эта технология. Надеемся, что наша специальная осенняя акция воодушевит всех, и жителей города, и гостей, еще чаще оплачивать проезд безналично».