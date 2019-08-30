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Фото: Фото пресс-службы Ростовского музыкального театра

Главным режиссером Ростовского музыкального театра стал Павел Сорокин

Новым главным режиссером Ростовского музыкального театра назначили Павла Сорокина, сообщается в группе театра в социальной сети «Вконтакте».

На сайте музыкального театра указано, что профессиональное музыкальное образование господин Сорокин получил в Минераловодском музыкальном училище им. В. И. Сафонова по классу виолончели, параллельно работая в оркестре Ставропольского краевого театра оперетты. В 2011 году он окончил Российскую академию театрального искусства (ГИТИС) и получил специальность «режиссер музыкального театра».

С 2012 года и до настоящего момента работал режиссером-постановщиком Ростовского государственного музыкального театра. За это время он поставил здесь более двух десятков представлений на Большой и Камерной сценах.

Дарья Голякова


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