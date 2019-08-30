Чувашия закажет Уфе три троллейбуса за 40 млн рублей

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики по итогам вчерашнего аукциона заключит контракт на поставку трех троллейбусов с АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 47,3 млн руб. с дисконтом 19%, за 38,31 млн руб. Вторым участником торгов было псковское ООО «Торговый дом Электромаш», предложившее исполнить работы за 38,55 млн руб.

По условиям контракта двухосные троллейбусы большой вместимости (на 80 человек) должны поступить в Чувашию в течение двух месяцев со дня заключения контракта.

АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод», по данным kartoteka.ru, образовано в июле 2015 года. Выпускает троллейбусы, электробусы и трамваи. 45% принадлежит АО «Рижский вагонный завод», 30% — Муниципальному управлению электротранспорта Уфы, 25% — ООО «Башкирский троллейбусный завод» (с 2017 года принадлежит Ильдару Гарееву). В 2017 году выручки АО не имело. Чистая прибыль составила 317 тыс. руб.

Майя Иванова