На Дону директора реабилитационного центра для несовершеннолетних подозревают в мошенничестве

В станице Егорлыкской Ростовской области завершили расследование дела бывшего директора «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Егорлыкского района», которую подозревают в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, бывший директор в период с сентября 2017 года по январь 2018 года, лгала сотрудникам о необходимости передавать ей часть премий якобы на нужды учреждения. По данным СПАРК-Интерфакс, «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Егорлыкского района» в указанный период возглавляла Нелля Черникова. От трех обманутых потерпевших она получила более 80 тыс. руб. При получении еще 25 тыс. руб. от четвертого потерпевшего подозреваемую задержали с поличным.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

На сайте «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Егорлыкского района» указано, что учреждение зарегистрировано 10 июля 2002 года. Основными задачами деятельности учреждения являются профилактика безнадзорности и беспризорности, обеспечение временного проживания, социальная помощь и реабилитация несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Дарья Голякова