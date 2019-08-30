Из детсада в Сызрани эвакуировано около 240 детей из-за пожара

30 августа, в 9:41 (MSK+1) поступило сообщение о пожаре в детском саду №7 в Сызрани по улице 50 лет Октября, 59А. Об этом сообщает ГУ МЧС России Самарской области.

Пожарно-спасательные подразделения были направлены по повышенному рангу вызова – «пожар №2». В 9:44 (MSK+1) установлено горение электрощитка на первом этаже на площади 2 кв.м. Пожар ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений. После чего был объявлен отбой повышенному рангу вызова. Погибших и пострадавших нет, из здания эвакуировано 236 детей и 42 человека персонала.

Ани Айвазян