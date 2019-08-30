Власти Ростова сменили перевозчика на двух автобусных маршрутах

Департамент транспорта Ростова расторг договор с перевозчиком с ООО «Автоколонна 1559», который обслуживал маршруты №40-МТ «Изумруд - филиал Часового завода «Витязь» и №11 «пр. Сельмаш - 1-й пос. Орджоникидзе», сообщает пресс-служба департамента. Такое решение приняли из-за многочисленных жалоб от пассажиров.

До проведения конкурса и заключения договоров с новым перевозчиком обслуживать маршруты будет ООО «ТрансЭкспорт». Компания будет перевозить пассажиров на автобусах экологического класса Евро-5, оборудованных специальными приспособлениями для перевозки маломобильных групп населения. Маршрут №40-МТ будут обслуживать 22 автобуса большого и среднего класса. Маршрут №11 продлят до Пригородного автовокзала, по нему будут курсировать автобусы среднего и малого класса.

Дарья Голякова