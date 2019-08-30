Учителям Ижевска нужно копить на новый IPhone полгода

Средняя месячная зарплата учителя в Ижевске составляет 21,8 тыс. руб. Для покупки нового IPhone XS 512 ГБ, стоимость которого составляет 123 тыс. руб., педагоги должны откладывать всю свою зарплату за 5,6 месяцев. Об этом сообщает пресс-офис сервиса «Авито».

Лучшее соотношение зарплаты и стоимости последней модели IPhone отметили в Москве и Санкт-Петербурге. Учителям в этих городах необходимо отложить для покупки смартфона зарплату за три и четыре месяца соответственно. Дольше всего будут копить на IPhone педагоги из Воронежа, Саратова, Тольятти и Омска — около семи месяцев. В среднем по России новый IPhone обойдется учителям в 4,8 зарплат.