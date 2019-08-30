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Уфа. Башкортостан

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На продолжение улицы Мушникова в Уфе выделено 137 млн рублей

Мэрия Уфы назначила на 6 сентября аукцион на отбор подрядчика строительства продолжения улицы Мушникова в микрорайоне Инорс. Четырехполосный участок дороги с велосипедной и пешеходной полосами, длиной 396 м, должен появиться к концу октября 2020 года между улицами Шолохова и Сельской Богородской. На эти цели в бюджете города выделено 136,98 млн руб. В стоимость контракта включено также строительство искусственного сооружения на пересечении дороги с водосбросным каналом Уфимской ТЭЦ-2.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наименьшую стоимость работ.

Майя Иванова


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