Десять гепардов и 40 фламинго завезут в казанский зоопарк в этом году

Десять гепардов и 40 фламинго пополнят осенью этого года новый казанский зоопарк «Река Замбези», передает ИА «Татар-информ» со ссылкой на директора зооботсада Фаниса Нурмухаметова.

По его словам, всего в зоопарк планируют завести 30 видов животных и 220 особей. В следующем году его пополнят носороги, слоны, жирафы и гориллы. Обычно животных покупают на территории Европы и Африки.

В данный момент вольеры в новой части зоопарка пустуют. Но в ближайшее время туда поместят животных, после чего им предстоит пройти месяц карантина и месяц адаптации. Открыть зоопарк планируют до конца этого года.

Напомним, что накануне в Казанском зооботсаду завершились строительно-монтажные работы. Объект осмотрел президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Ъ-Казань"