ООО «БСК» продолжает реконструкцию релейной защиты на подстанции 500 кВ «Бекетово»

Новые шкафы микропроцессорных устройств РЗА на ПС 500 кВ «Бекетово»

На подстанции 500 кВ «Бекетово» ООО «БСК» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в группу компаний АФК «Система») завершилась реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) силового автотрансформатора АТ-2. В ее рамках сетевики заменили электромеханические устройства релейной защиты на микропроцессорные, на новый общеподстанционный пункт управления переведены все защиты АТ-2 и контрольные кабели.

РЗА предназначена для выявления, предупреждения и автоматического отключения электрооборудования в случае его повреждения. Микропроцессорные устройства отличаются более широким диапазоном задач и компактностью.

Завершающим этапом комплексной реконструкции РЗА на ПС «Бекетово» станет замена релейной защиты присоединений 500 кВ на силовом автотрансформаторе АТ-6.

ПС «Бекетово» - крупнейшая подстанция башкирской энергосистемы, обеспечивающая транзит электроэнергии из центра страны в уральский регион. Все произведенные работы по реконструкции объекта позволят повысить надежность перетоков электроэнергии и качество электроснабжения потребителей.