В Самаре перекроют движение из-за футбола

Движение транспорта в Самаре в пятницу закроют по ул. 1-я Стадионная от Проезда № 9 до Проезда №10, Проезду № 7, Проезду №8, Проезду №9, Проезду №10, Проезду №11, Проезду №12. Об этом сообщает городская администрация.

Мера будет действовать с 18:00 до 24:00 (MSK+1). Кроме того, в этом же районе в пятницу с 6:00 до 24:00 запрещена остановка и стоянка транспорта.

В пятницу в 21:00 на стадионе «Самара Арена» пройдет матч восьмого тура Российской Премьер-Лиги. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сыграет с «Динамо» из Москвы.

Георгий Портнов