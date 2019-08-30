Genesis сделает серийные версии концептов Essentia и Mint

Бренд Genesis (премиальные автомобили компании Hyundai) сделает серийную версию концепт-каров Essentia и Mint, сообщает Motor Trend со ссылкой на главу марки Манфреда Фицджеральда.

«Мы рассматриваем различные варианты силовых установок, шасси и другие аспекты, которые важны для серийной модели. Но мы готовим серийный вариант Essentia, — пояснил господин Фицджеральд. — Что касается Mint, то это будущее автомобилей Genesis и мы увидим такую модель в серии».

Напомним, на автосалоне в Нью-Йорке в марте 2018 года Genesis показал Essentia — концептуальный спорткар с электродвигателями и карбоновым кузовом. В 2019 году на том же шоу был представлен концептуальный компактный городской электромобиль Genesis Mint.