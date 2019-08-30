В Челябинской области сильный ветер сохранится до субботы

Главное управление МЧС России по региону предупредило об ухудшении погодных условий. В Челябинской области днем 30 августа ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 22 м/с. По данным Челябинского гидрометцентра, в субботу, 31 августа, прогнозируется усиление порывов ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью будет опускаться до +2 градусов, днем будет 8-13 градусов выше нуля, пройдет небольшой дождь. В воскресенье, 1 сентября, ветер стихнет до 4-9 м/с, ночью может похолодать до +1 градуса.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, в связи с ухудшением погоды на территории региона повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за обрыва линий электропередачи. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, снос кровли, вал деревьев. На отдельных участках рек может повыситься уровень воды, не исключено подтопление низких участков местности в населенных пунктах.