Казань назвали в числе самых чистых городов-миллионников

Казань заняла третье место в рейтинге самых чистых городов-миллионников по итогам опроса 90 тыс. человек, проведенного порталом недвижимости Domofond.ru. Составители рейтинга предложили респондентам оценить чистоту городов по шкале от 1 до 10. Казань получила в среднем 6,8 балла, что на 0,4 балла лучше прошлогоднего результата.

Лидером среди городов-миллионников стала Москва, где чистоту оценили в 7,4 балла. Второе место занял Краснодар (6,9 балла). В пятерку также попали Санкт-Петербург и Красноярск. А вот Омск занял последнее место, жители оценили чистоту лишь в 4,9 балла.

В общем рейтинге российских городов лидером стал город Губкин в Белгородской области (8,2 балла). В тройку лидеров также попали Грозный и Гурьевск (по 8 баллов). Казань в общем рейтинге заняла 36 место.

"Ъ-Казань"