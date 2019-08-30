В Краснодаре 145 учителям выдали грант главы города

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

В 2019 году количество грантов главы города в Краснодаре было увеличено со 115 до 145. Как сообщили в пресс-службе мэрии, их получили участники профессиональных конкурсов и авторы инновационных проектов. Сумма гранта – 50 тыс. руб. По словам заместителя главы Краснодара Лилианы Егоровой, эта и другие меры должны поддержать молодых учителей, которых сейчас работает в школах города более 1 тыс., 20% от общего числа педагогов. «По инициативе главы города все новые педагоги, проработавшие год, получают 25 тыс. руб. Также участники профессиональных конкурсов, авторы инновационных проектов, победители профессиональных конкурсов получают грант главы в размере 50 тыс. руб.», - пояснила Лилиана Егорова.

Как рассказал директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов, сейчас в сфере образования города работает 13,3 тыс. учителей, 5,9 тыс. из которых – в школах, а 1,8 тыс. – в учреждениях допобразования. Еще 5,6 тыс. – педагоги в детских садах. За последний год число молодых учителей в школах города выросло на 26%.

Михаил Лукашов