«Ведомости»: от Краснодара до Крымского моста может быть построена новая трасса

Новая бесплатная трасса может быть построена от Краснодара до Крымского моста, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. Сейчас строительство дороги, призванной разгрузить подходы к мосту, обсуждают Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор».

По информации источников издания, новая дорога должна пройти южнее основной трассы А-289 — почти от Темрюка до другой будущей трассы, Дальнего западного обхода Краснодара, и стать «главной дорогой Краснодарского края». Предполагается построить 128 км, завершив работы в 2022 году. Источники газеты оценивают стоимость строительства 1 км дороги в 1 млрд руб. с сопутствующими работами и оформлением земельных участков. Проект новой дороги, как заявляют источники, планирует представить «Автодор» 10 сентября в рамках своего доклада Минтрансу. На официальный запрос «Ведомостей», в компании заявили, что «Автодор» не занимается дорогой.

Ранее для разгрузки дорог и подъездов к Крымскому мосту, на которых в летнее время движение практически останавливается из-за пробок, планировалось реконструировать перегруженную А-289, которая проходит через Славянск-на-Кубани и Темрюк. Но согласно проведенным оценкам, строительство новой трассы, которая пройдет вне городов, обойдется дешевле, чем реконструкция старой, сообщили источники издания. По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, будущая трасса до Крымского моста упростит движение к нему и радикально улучшит транспортную ситуацию на юге России.

О проекте реконструкции старой трассы читайте в материале “Ъ” «Дорогу в Крым расчистят от заторов».