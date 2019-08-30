Губернатор проведет очередной прямой эфир в Instagram

Губернатор Пермского края Максим Решетников проведет очередной прямой эфир в своем Instagram 2 сентября. «Встречаемся в прямом эфире. Предлагаю обсудить готовность образовательных учреждений к новому учебному году, дороги и транспорт, а также подготовку к отопительному сезону. Пишите, какие есть вопросы по этим темам», - написал глава региона. Эфир начнется в 19 часов.

Последний прямой эфир губернатор провел в Instagram в мае. Ранее он использовал эту социальную сеть в конце марта, комментируя ситуацию с гололедом. Также он проводил пресс-конференции в феврале 2019 года и октябре 2018 года.

На последнем совете глав муниципальных районов и городских округов губернатор Максим Решетников призвал руководителей муниципалитетов активнее работать с жителями в социальных сетях.

Ранее краевые власти поручили руководству муниципалитетов создать аккаунты в трех социальных сетях: Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники». К августу этого года страницы в Instagram созданы в 46 муниципалитетах, «ВКонтакте» — в 45 территориях, в «Одноклассниках» — в 23 муниципалитетах.