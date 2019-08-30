В Челябинске ввели в эксплуатацию один из долгостроев ЖК «Бриз»

В Челябинске один из проблемных домов в жилом комплексе «Бриз» получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию. Информацию о порядке заселения застройщик — ООО «СтройДом» — в скором времени предоставит администраторам сообщества дольщиков «ВКонтакте» «Соседи ЖК "Бриз" в Челябинске», сообщает пресс-служба АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ принадлежит правительству Челябинской области).

Дом №5.1 (первая очередь) был достроен при финансовой поддержке Фонда социальной поддержки дольщиков и заемщиков, учрежденного ЮУ КЖСИ. На средства фонда были выполнены внутренняя отделка общих и технических помещений, проведены системы пожарной безопасности, смонтировано электротехническое и лифтовое оборудование, завершены обязательные сантехнические и электромонтажные работы. Кроме того, выполнено благоустройство рядом с домов, проложены подъездные пути и тротуары.

В конце сентября фонд ЮУ КЖСИ планирует ввести в эксплуатацию еще один проблемный объект по ул. Работниц, 97 в Калининском районе Челябинска.