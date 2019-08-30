Налоговики запросили в швейцарском банке информацию о платежах «Монетки»

Свердловский арбитражный суд отклонил иск ООО «Элемент-Трейд» (торговая сеть «Монетка»), которое потребовало признать незаконными решения управления федеральной налоговой службы (УФНС) по региону о продлении срока рассмотрения материалов проведенной в отношении компании выездной налоговой проверки.

Напомним, в конце 2017 года МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам обязало «Элемент-Трейд» уплатить дополнительно в бюджет 27 млн рублей налога на добавленную стоимость и 66,8 млн рублей налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в России. Налоговики посчитали, что ритейлер получил необоснованную налоговую выгоду, регулярно перечисляя деньги в оффшорную компанию Richmane Trading Limited за использование товарного знака «Монетка» на основании сублицензионного договора, который был заключен в 2006 году. В МИФНС решили, что «Элемент-Трейд» мог заключить договор непосредственно с правообладателем товарного знака Warrens Consolidated Inc, а сублицензионный договор позволяет компании незаконно экономить за счет неуплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ.

«Элемент-Трейд» обжаловал это решение МИФНС в УФНС, сотрудники которого в начале 2018 года провели дополнительную проверку. В частности, был направлен запрос о движении денег по счетам Richmane Trading Limited в банке Credit Suisse AG «в компетентные органы Швейцарии» — данные о платежах по роялти за товарный знак. Однако в 2018 году информация из швейцарского банка так и не была получена, поэтому налоговики несколько раз продлевали срок рассмотрения материалов проверки. Эти решения налогового управления «Элемент-Трейд» обжаловал в суде.

Суд иск ритейлера к УФНС отклонил. При этом выяснилось, что задержка в предоставлении данных из банка Credit Suisse AG вызвана «объективными причинами», поскольку «Элемент-Трейд» подал апелляцию в Федеральный административный суд Швейцарии на передачу информации по указанному запросу ФНС.

По словам руководителя налоговой практики Five Stones Consulting Екатерины Болдиновой, случаи продления рассмотрения материалов проверок (как выездных, так и камеральных) встречаются достаточно часто. «В моей практике был случай, когда рассмотрение материалов проверки длилось более года, и налоговый орган ежемесячно откладывал рассмотрения как раз в связи с ожиданием ответа на запрос от налоговых органов иностранного государства. К сожалению, Налоговый кодекс РФ никак не регламентирует процедуру отложения рассмотрения материалов проверок»,— указал юрист.

Алексей Охлопков