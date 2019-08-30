Музей PERMM сменил директора

Новым руководителем ПГБУК «Музей современного искусства PERMM» стала Наиля Аллахвердиева, ранее занимавшая должность арт-директора. Об этом сообщает краевой минкульт.

«В новой управленческой модели руководитель будет совмещать административные и художественные задачи. Смена модели управления произошла по просьбе руководства музея, так как именно эта модель поможет более эффективно управлять музеем и воплощать в жизнь художественную стратегию PERMM»,— сообщается на сайте минкульта.

Прежний руководитель музея Вера Никольская останется работать в сфере культуры. Ее новая должность пока не раскрывается.