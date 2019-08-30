Новосибирских коллекторов впервые исключили из госреестра

Федеральная служба судебных приставов впервые в Новосибирской области лишила коллекторское агентство права легально заниматься взысканием долгов. Как сообщили в региональном управлении службы, из соответствующего госреестра исключена компания «Сибирь консалтинг групп», допустившая многочисленные нарушения законодательства.

В декабре 2017 года ООО «Сибирь консалтинг групп» была включена в реестр юрлиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности. По данным приставов, с тех пор на компанию возбудили 186 административных дел из-за нарушений требований закона о защите прав и законных интересов физлиц. Из них российские суды рассмотрели уже 103 дела, назначив штрафы на общую сумму 6,5 млн руб. После исключения из реестра компания обязана вернуть ведомству свидетельство о регистрации.

«Допущенные нарушения законодательства в основном связаны с несоблюдением частоты взаимодействия с должником, введением должника и иных лиц в заблуждение, оказанием психологического давления»,— говорится в сообщении областной службы судебных приставов.

По данным ЕГРЮЛ, владелец и управляющий ООО «Сибирь консалтинг групп» — предприниматель Игорь Ким. Ему также принадлежит 25% МФК «Конга», зарегистрированной в Иркутской области. Бывший бенефициар «Сибирь консалтинг групп» — Юрий Дергунов, который ранее владел долями новосибирских микрофинансовых компаний «Время денег» и «Магнофинанс».

Илья Галагуз