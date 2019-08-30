Радий Хабиров подтвердил участие в дебатах

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил на своих страницах в социальных сетях, что начал подготовку к предвыборным дебатам. Он баллотируется на пост главы региона от «Единой России». Выборы пройдут 8 сентября.

В начале избирательной кампании кандидат сообщал, что не хочет тратить время на дебаты, так как короткие минуты выступления вряд ли будут информативны для избирателей. При этом, по его признанию, он руководствовался также «российской политической традицией». «Однако вот по моему опыту постоянного общения с людьми я начал приходить к выводу, что мне проще работать и получать информацию в непосредственном контакте с аудиторией, пусть и не всегда хорошо ко мне относящейся. Это будет полезно и участникам, и зрителям, поэтому вызов я принимаю и в дебатах поучаствую»,— написал он. Радий Хабиров добавил, что готовится к дебатам по книжке Бендлера Ричарда «Искусство убеждать», которую купил. «А штабы кандидатов и СМИ пусть пока определят дату и время…»,— отметил он.

В выборах главы Башкирии участвуют восемь кандидатов от политических партий. Предвыборные дебаты начались 22 августа и продлятся до 6 сентября. Бесплатное время на них выделено на телеканалах БСТ, «Россия», «Россия-24», радиостанциях «Вести ФМ», «Маяк», «Спутник ФМ», «Юлдаш», «Радио России», где на каждого кандидата отведено по пять минут.