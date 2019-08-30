30 августа, пятница
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Суд обязал мэрию Челябинска отремонтировать объект культурного наследия

Советский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал администрацию Челябинска и Центральную детскую школу искусств отремонтировать фасад здания, в котором находится муниципальное учреждение. Строение располагается на улице Борьбы и является объектом культурного наследия регионального значения, в нем в 1921-1935 годах работал художник Николай Русаков, сообщают в надзорном ведомстве.

Ранее в ходе прокурорской проверки было установлено, что здание не поддерживается в надлежащем техническом состоянии, деньги на проведение работ по сохранению объекта мэрия не выделяла.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Мнение

Профиль пользователя