Суд обязал мэрию Челябинска отремонтировать объект культурного наследия

Советский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал администрацию Челябинска и Центральную детскую школу искусств отремонтировать фасад здания, в котором находится муниципальное учреждение. Строение располагается на улице Борьбы и является объектом культурного наследия регионального значения, в нем в 1921-1935 годах работал художник Николай Русаков, сообщают в надзорном ведомстве.

Ранее в ходе прокурорской проверки было установлено, что здание не поддерживается в надлежащем техническом состоянии, деньги на проведение работ по сохранению объекта мэрия не выделяла.