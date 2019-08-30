На защиту базы данных краевого минздрава потратят 13 млн рублей

Краевое минзакупок объявило электронный аукцион на выполнение работ по внедрению средств защиты информации на автоматизированные рабочие места пользователей Единой информационной системы здравоохранения (ЕИСЗ) Пермского края.

Единая информационная система здравоохранения включает массив данных пациентов, движение финансовых средств ОМС, лекарственных препаратов и другие данные.

Исполнитель должен инсталлировать и наладить специальные программы по криптографической системе данных ЕИСЗ. Места монтажа, инсталляции, настройки, наладки, испытаний и проверки функционирования программ защиты уточнит заказчик после подписания контракта. Всего предстоит установить программы на 2,5 тыс. автоматизированных рабочих мест. Срок проведения работ — до 13 декабря 2019 года.

Исполнитель должен иметь действующую лицензию ФСБ России на разработку, производство, распространение шифровальных средств и выполнение работ в области шифрования информации.

Максимальная цена контракта определена в 13,2 млн руб. Аукцион состоится 17 сентября.