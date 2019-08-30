Три краевые библиотеки получат 20 млн рублей на создание интеллектуальных центров

Три библиотеки Пермского края стали победителями конкурса в рамках национального проекта «Культура». Как сообщает пресс-служба краевого правительства, библиотека №14 им. М. Ю. Лермонтова в Перми и Центральная детская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова в Красновишерске получат по 5 млн руб., еще 10 млн руб. направят на финансирование Лысьвенской центральной библиотеки.

Конкурс, лауреатами которого стали библиотеки края, предусматривал создание на базе читальных залов и абонементов интеллектуальных и образовательных центров, оборудованных современными интеллектуальными и дизайнерскими решениями.