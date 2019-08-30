Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак погиб во время тренировки в Красноярске. «Причиной смерти стал несчастный случай. Николай Леонардович утонул в Енисее во время занятия по плаванию»,— говорится в сообщении министерства спорта Красноярского края. Прощание со спортсменом пройдет 30 августа.

Николай Петшак родился в 1955 году. Спортсмен занимался холодовым плаванием более 40 лет. В 1994 году спортсмен установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде, а в 2012 году стал чемпионом мира по плаванию в холодной воде. Возглавлял федерацию холодового плавания Красноярского края и спортивно-оздоровительный центр «Мегаполюс».

Илья Николаев