Новосибирск выбран для создания математического центра мирового уровня

На базе Новосибирского госуниверситета и Института математики СО РАН создадут Математический центр в Академгородке. Об этом журналистам сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, подведя итоги конкурсного отбора по созданию в стране «математических центров мирового уровня».

Накануне на заседании совета при Министерстве науки и высшего образования России выбрали организации, на базе которых будут создаваться математические центры. По данным министра Михаила Котюкова, на конкурсный отбор были поданы девять заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ижевска, Воронежа, Казани, Самары, Уфы, Нижнего Новгорода, Казани и Саратова. «Девять заявок объединяют 11 городов из различных регионов. Это стало возможно благодаря тому, что центры могут создаваться как на базе одной организации, так и на базе консорциума организаций»,— цитирует Михаила Котюкова пресс-служба министерства.

После заседания Татьяна Голикова сказала журналистам, что одобрены четыре проекта: Математический институт РАН в Москве, Санкт-Петербургский международный математический институт имени Леонарда Эйлера, Московский центр фундаментальной и прикладной математики, а также Математический центр в Академгородке (Новосибирск).

По данным вице-премьера, на создание в стране математических центров мирового уровня выделят более 3,7 млрд руб. до 2024 года в рамках нацпроекта «Наука», включая средства федерального бюджета в размере 3,5 млрд руб. «Должна быть создана новая организационная структура, позволяющая мировыми центрами в области математики стать ведущими и привлекать российских и иностранных молодых исследователей»,— сказал министр Михаил Котюков в беседе с журналистами.

Илья Галагуз