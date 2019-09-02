Финансовая составляющая

Социологи спросили россиян, что будет источником средств их существования по достижении пенсионного возраста? (возможны несколько ответов). Вот что они ответили
Государственная пенсия — 66%
Зарплата от трудовой деятельности — 24%
Финансовые накопления — 18%
Продукты, выращенные на своем участке — 15%
Помощь других членов семьи — 11%
Дополнительная пенсия от негосударственного пенсионного фонда или работодателя — 7%
6% думают о сдаче квартиры в аренду
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