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Финансовая составляющая

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Журнал "Огонёк" от , стр. 28

Социологи спросили россиян, что будет источником средств их существования по достижении пенсионного возраста? (возможны несколько ответов). Вот что они ответили


Государственная пенсия — 66%

Зарплата от трудовой деятельности — 24%

Финансовые накопления — 18%

Продукты, выращенные на своем участке — 15%

Помощь других членов семьи — 11%

Дополнительная пенсия от негосударственного пенсионного фонда или работодателя — 7%

6% думают о сдаче квартиры в аренду

Источник: «Левада-центр»


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