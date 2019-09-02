Финансовая составляющая

Социологи спросили россиян, что будет источником средств их существования по достижении пенсионного возраста? (возможны несколько ответов). Вот что они ответили

Государственная пенсия — 66%

Зарплата от трудовой деятельности — 24%

Финансовые накопления — 18%

Продукты, выращенные на своем участке — 15%

Помощь других членов семьи — 11%

Дополнительная пенсия от негосударственного пенсионного фонда или работодателя — 7%

6% думают о сдаче квартиры в аренду

Источник: «Левада-центр»