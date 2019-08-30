Умер французский актер Мишель Омон

В ночь на 29 августа в Париже в возрасте 82 лет умер актер Мишель Омон. Он известен благодаря таким фильмам, как «Игрушка» (1976 год), «Папаши» (1983), «Откройте, полиция! – 2» (1989).

Информацию о смерти изданию Le Figaro подтвердили представитель актера и его дочь. Что послужило причиной смерти, не уточняется.

Мишель Омон окончил Парижскую консерваторию драматического искусства. Его карьера началась в середине 1970-х годов. На его счету более 100 ролей. В частности, он снялся в фильмах: «Женщина в голубом» (1972), «Пощечина» (1974), «Не упускай из виду» (1975), «Мсье Кляйн» (1976), «Смерть негодяя» (1977), «Глупый, но дисциплинированный» (1979), «Воскресенье за городом» (1984), «Одна женщина или две» (1985), «Бомарше» (1996), «Огонь, который горит» (1997), «Один шанс на двоих» (1998), «Невезучие» (2003), «Дублер» (2006), «Детский секрет» (2006), «Святая Виктория» (2009). Помимо этого он более 30 лет проработал в парижском репертуарном театре «Комеди Франсез».