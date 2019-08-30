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Павел Зенькович

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ   |  купить фото

Павел Зенькович назначен первым замминистра просвещения РФ

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Павла Зеньковича первым заместителем министра просвещения. С конца августа 2018 года он занимал пост статс-секретаря — заместителя главы Минпросвещения Ольги Васильевой.

«Назначить Зеньковича Павла Станиславовича первым заместителем министра просвещения РФ, освободив его от занимаемой должности»,— говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

В 1999–2004 годы господин Зенькович работал в МИД РФ. Потом перешел в Управление пресс-службы и информации президента. В 2008–2012 годы был замдиректора Департамента пресс-службы и информации правительства. С 2012-го возглавлял Управление президента по общественным проектам.

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