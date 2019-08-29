Определись соперника «Зенита» в Лиге Чемпионов 2019/2020

В четверг, 29 августа, в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2019/2020. Соперниками петербургского «Зенита» на этой стадии турнира стали португальская «Бенфика», французский «Лион» и немецкий «РБ Лейпциг».

Матчи группового этапа пройдут 17/18 сентября, 1/2 и 22/23 октября, 5/6 и 26/27 ноября, а также 10/11 декабря. Точное расписание игр станет известно позднее.

Еще один российский клуб в Лиге Чемпионов этого сезона — московский «Локомотив» — получил в соперники итальянский «Ювентус», испанский «Атлетико» и немецкий «Байер».