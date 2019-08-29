Прокуратура не нашла источник загрязнения воздуха в промзоне «Очаково» в Москве после жалобы СПЧ

Генпрокуратура после жалоб на загрязнение воздуха не выявила фактов сжигания отходов в границах промышленной зоны по улицам Генерала Дорохова и Рябиновая в Москве. Исследования лабораторией «Мосэкомониторинга» не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на источниках выбросов в атмосферный воздух. Об этом говорится в ответе на обращение Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), направленном в июне. В СПЧ на нарушения в деятельности предприятий в промзоне «Очаково» на западе Москвы пожаловались жители районов Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское и Раменки.

Прокуратура выявила множество других нарушений, среди которых несоблюдение законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований к отходам производства, природоохранного законодательства при эксплуатации на производстве установок очистки газа, а также правил санитарного содержания территорий. В отношении компаний, которые допустили нарушения, возбуждены административные производства.