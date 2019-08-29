Заксобрание отклонило инициативу КПРФ об увеличении материнского капитала

Большинством голосов депутаты нижегородского заксобрания отклонили законопроект фракции КПРФ об увеличении размера регионального материнского капитала. Коммунисты предлагали установить областные выплаты при рождении (усыновлении) второго ребенка в размере 100 тыс. руб., а при рождении (усыновлении) третьего ребенка увеличить их до 200 тыс. руб.

По мнению лидера фракции КПРФ в заксобрании Владислава Егорова, эта мера помогла бы стимулировать рождаемость, тем более что в Нижегородской области ее показатели снижаются, а убыль населения в январе-ноябре 2018 года составила 14,6 тыс человек. Отказ парламентского большинства увеличить расходы областного бюджета на региональный материнский капитал дал фракции КПРФ повод критиковать единороссов, которые посчитали, что эта мера господдержки не востребована и не даст заметного улучшения демографической ситуации.

Иван Сергеев