Главе Samsung Group могут ужесточить приговор

Сегодня, 29 августа, Верховный суд Южной Кореи отправил на пересмотр дело фактического главы Samsung Group Ли Чжэ Ёна, который обвиняется в коррупции, сообщает Reuters. Господин Ли был приговорен в августе 2017 года к пяти годам тюремного заключения, однако тут же подал апелляцию на это решение и в феврале 2018 года вышел из тюрьмы. Тогда апелляционный суд снял с него часть обвинений и заменил наказание на два с половиной года условно.

Однако сегодня Верховный суд постановил, что решение суда нижестоящей инстанции было ошибочным. В частности, в заявлении председателя Верховного суда говорится, что «постановление апелляционного суда было основано на предубеждении, что лошади, которых ответчики подарили Чхве Сун Силь (подруге президента Южной Кореи.— “Ъ”), не были взяткой, что противоречит принципу закона о взятках и привело к неверному решению суда».

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ” «Глава Samsung получил пять лет тюрьмы».

Кирилл Сарханянц