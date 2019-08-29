Тюменский бизнес разместят на торговой площадке Alibaba.com

Центр поддержки экспорта Тюменской области намерен помочь местным предприятиям в бесплатном размещении своей продукции на крупнейшей электронной торговой площадке мира — Alibaba.com. Эту информацию подтвердил глава центра Сергей Полухин.

По его словам, «экспортно-ориентированные компании, зарегистрированные в области, смогут воспользоваться новым сервисом уже в ближайший месяц». Для этого им необходимо подать заявку до 15 сентября. Господин Полухин добавил, что запросы будет рассматривать экспертная комиссия, которая выберет три «самых перспективных предприятия». Компании-победители получат статус «золотой поставщик» и возможность размещаться на электронной площадке в течение одного года. Проект планируется повторить в 2020 году. Количество участников может вырасти, уточнил господин Полухин.

В феврале Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) объявил о том, что региональный Центр поддержки экспорта будет помогать предпринимателям организовать бизнес на крупнейших международных торговых площадках — Alibaba.com, Amazon.com, eBay.com и других. В частности, планировалось консультировать бизнес по организации экспорта товаров через онлайн-площадки и обучать работе с ними. Сам фонд берет на себя расходы по регистрации аккаунта, подготовке и размещению информации о товаре на иностранных языках, сервисному обслуживанию и продвижению.

Мария Арабей